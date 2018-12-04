BM: 'Suriye'de 2,8 milyon engelli var'

Birleşmiş Milletler, Suriye'deki savaş kayıplarına ilişkin bir rapor yayınladı. Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana 2,8 milyon insanın kalıcı olarak sakatlandığını açıklandı. Birleşmiş Milletler'in İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nce (OCHA) yayınlanan raporda, özellikle çocuklarda işitme ve görme güçlüğü, uzuv kaybı veya omuriliklerinin yaralanmasıyla felç görüldüğü belirtildi.

Raporda, Ürdün'deki her 13 Suriyeli mülteciden birinin ve Lübnan'da her 30 mülteciden birinin engelli olduğuna dikkat çekilerek, mültecilerin kötü psikolojik koşullar altında, travmadan mustarip ya da güvenli olmayan yerlerde yaşadıkları belirtildi.

Muhamed El Mustafa

