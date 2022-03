BM: 'Ukrayna'da 847 sivil hayatını kaybetti'

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, can kayıpları da artmaya devam ediyor. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) bugün itibariyle Ukrayna'daki Rus saldırısında toplam can kaybının 847'ye yükseldiğini açıkladı. Rus birliklerinin sivil yerleşimleri vurmasının ardından toplam yaralı sayısının da bin 399 olduğu belirtilirken, kayıpların çoğunun Rus birlikleri tarafından ağır topçu ve çok namlulu roket sistemleri ile patlayıcı silahlar kullanılmasından kaynaklandığını söyledi.

OHCHR'nin, Ukrayna'da yoğun çatışmaların yaşandığı birkaç bölgede net bilgilere ulaşamadığı için can kaybının daha fazla olduğu düşünülüyor.