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BM: 'Ukrayna'da savaş suçu işlendi'

BM: 'Ukrayna'da savaş suçu işlendi'
BM: 'Ukrayna'da savaş suçu işlendi'

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’da savaş suçlarının işlendiğine ilişkin kanıtlar elde edildiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne bağlı komisyonun Ukrayna'nın Kiev, Çernihiv, Harkov ve Sumi bölgelerinde yaptığı soruşturmanın bulguları açıklandı. Konsey tarafından yapılan açıklamada, eski tutsakların, Rus gözaltı merkezlerindeki tutsakların darp edildiği, elektrik şokuna maruz kaldığı ve çıplak kalmaya zorlandığına ilişkin ifade verdiği belirtildi.

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