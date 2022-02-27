İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

BM, Ukrayna'da şu ana kadar 64 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu

BM, Ukrayna'da şu ana kadar 64 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu
BM, Ukrayna'da şu ana kadar 64 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 64 sivilin hayatını kaybettiğini ve 240 sivilin yaralandığını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 4. gününde de aralıksız devam ederken, Birleşmiş Milletler'den (BM) ülkedeki sivil bilançosuna ilişkin açıklama geldi. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 64 sivilin hayatını kaybettiği ve 240 sivilin ise yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Gerçek rakamların çok daha yüksek olduğuna" inanıldığını belirten OCHA, bunun nedeninin ise birçok can kaybı raporunun henüz tam olarak doğrulanmaması olduğunu kaydetti. Ayrıca savaş nedeniyle Ukrayna'da sivil altyapıya verilen zararın, yüz binlerce insanı elektrik ve su hizmetlerinden mahrum bıraktığının altını çizen OCHA, Ukrayna'nın kuzey, doğu ve güney bölgelerinde olmak üzere bir "insani durum" haritası çıkardığını aktardı.

İLGİLİ HABER
Fransadan, Ukraynaya savunma teçhizatı desteği geldi Fransa'dan, Ukrayna'ya savunma teçhizatı desteği geldi
İLGİLİ HABER
Macron: Belarus Devlet Başkanı Lukashenkodan Rus birliklerinin topraklarından geri çekilmesini istedim Macron: 'Belarus Devlet Başkanı Lukashenko'dan Rus birliklerinin topraklarından geri çekilmesini istedim'
İLGİLİ HABER
Varşovada devlet binalarına Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı Varşova'da devlet binalarına Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.