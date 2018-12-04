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BM, Venezuelalı göçmenleri kabul eden ülkelere yardım edecek

BM, Venezuelalı göçmenleri kabul eden ülkelere yardım edecek
BM, Venezuelalı göçmenleri kabul eden ülkelere yardım edecek

Birleşmiş Milletler (BM), Venezuela göçmenlerine yardım eden ülkelere 2.2 milyar dolarlık yatırım yapma kararı aldı.

BM, Venezuela'yı yıllık insani yardım planına dahil etti. BM Venezuela'da yaşanan kriz yüzünden ülkelerinden ayrılanlar için toplamda 2.2 milyar dolarlık bir finansman sağlayacağını duyurdu. Yardım kapsamında, ülkelerini terk etmek zorunda kalan Venezuelalıları kabul eden Güney Amerika ve Karayip ülkelerine yardım edilmesi kararı alındı. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock küresel insani yardım planını hakkında yaptığı açıklamada, “Ülkelerinden göç etmek zorunda kalan Venezuelalıları kabul eden ülkelere ihtiyaçları doğrultusunda 2019 yılı içinde yardım etmeyi planlıyoruz” dedi.

Yardım kapsamında ilk etapta 738 milyon dolarlık bir yardım gerçekleştirileceğini belirten Lowcock, Venezuelalıların göç ettiği Güney Amerika ve Karayip ülkelerinin alacağı yardımın, ülkelerine kabul ettikleri göçmenler oranında olacağını açıkladı. Lowcock, BM'nin sağlık ve beslenme konusunda da yardım planladığını, Venezuelalı ulusal yetkililerin desteklemesi halinde daha fazlasını yapmak isteklerini açıkladı. 

Kriz nedeniyle 2015 yılından bu yana yaklaşık 2.6 milyon kişi başta Güney Amerika ve Karayip ülkeleri olmak üzere Venezuela'dan göç etti.

Serkan Bayar
 

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