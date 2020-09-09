BM Yemen raporu açıklandı 'İnsan hakları hiçe sayılıyor'

Uzmanlar Grubu Başkanı Kamel Jendoubi “Yemen, insanlığın vicdanını sarsacak şekilde tahrip edilmiş insanlarıyla işkence görmüş bir ülke olmaya devam ediyor” dedi.

BM Yemen Uzmanlar Grubu, Temmuz 2019'dan Haziran 2020'ye kadar olan dönemi kapsayan Yemen'deki insan haklarının durumuna ilişkin 'Yemen: İşkence Görmüş Bir Ülkede Cezasızlık Salgını' başlıklı üçüncü raporunu yayınladı. Uzmanlar Grubunun, bu raporun yanı sıra, daha uzun ve daha detaylı bir belge olan, araştırmalarını ve bulgularını detaylandıran bir rapor daha yayınlayacakları belirtildi. BM raporunda, çatışmanın tüm taraflarının, uluslararası insan hakları hukukunun ve uluslararası insancıl hukukun bir dizi ihlalini işlemeye devam ettiğini belirleyerek, sivillere yönelik verilen zararlara dikkat çekti.

Uzmanlar Grubu raporunda “Bu çatışmada hiç kimse masum değil. İhlallerin sorumluluğu çatışmanın tüm taraflarına aittir. Rapor, tespitlerinde insan hakları ihlallerinin Yemen hükumeti, Husiler, Güney Geçiş Konseyi ve Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri liderliğindeki Koalisyon üyeleri tarafından işlendiği sonucuna varmıştır'' ifadeleri kullanıldı.

Raporun detaylarında “Kayıt altına alınmış insan hakları ihlalleri arasında keyfi yaşamdan mahrum bırakma, zorla kayıplar, keyfi gözaltı, cinsel şiddet, işkence ve diğer zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele biçimleri dahil olmak üzere cinsiyete dayalı şiddet, çocukların silah altına alınması ve düşmanlıklarda kullanılması, adil yargılanma hakları, temel özgürlüklerin ihlalleri ve ekonomik, sosyal ve kültürel hakların ihlal edildiği tespit edilmiştir” denildi.

Uzmanlar Grubu raporunda “Özellikle sivillerin öldürülmesi, işkence, zalimce veya insanlık dışı muamele, tecavüz ve diğer cinsel şiddet biçimleri, kişisel haysiyete yönelik öfke, adil yargılamanın reddi olmak üzere diğer uluslararası insancıl hukuk ihlallerinden tarafların sorumlu olduğu sonucuna varmıştır” ifadeleri dikkat çekti.

Uzmanlar Grubu, tarafların kapsamlı bir ateşkese ulaşmanın, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir barışa ulaşmanın aciliyetini yineleyerek, tarafları devam eden ihlalleri durdurmak ve yenilerini önlemek için derhal adımlar atmaya çağırdı. Grup ayrıca, Yemen'de işlenen ihlallerin faillerinin hesap verebilirliğini sağlamak ve mağdurların tazminat haklarının gerçekleşmesini sağlamak için taraflar ve uluslararası toplum tarafından tüm önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Kamel Jendoubi, “Uluslararası toplumun bu cezasızlık salgınına son verme sorumluluğu var ve Yemen'de işlenen ağır ihlalleri görmezden gelmemesi gerekiyor. Yıllarca bu savaşın korkunç bedelini belgeledikten sonra kimse "Yemen'de ne olduğunu bilmiyorduk" diyemez. Hesap verebilirlik, adaletin Yemen halkına ve insanlığa sunulmasını sağlamanın anahtarıdır" ifadelerini kullandı.

BM Yemen Uzmanlar Grubu, üçüncü devletler tarafından çatışmanın taraflarına silah transferinin devam etmesi konusundaki endişelerini de raporda dile getirdi. Jendoubi, çatışmanın taraflarına devam eden silah tedarikinin yalnızca çatışmayı sürdürdüğünü ve Yemen halkının acılarını uzattığını belirtti.

Mustafa Ulusoy