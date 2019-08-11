İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

BM : Yemen'de 40 sivil öldü, 260 sivil yaralandı

BM : Yemen'de 40 sivil öldü, 260 sivil yaralandı
BM : Yemen'de 40 sivil öldü, 260 sivil yaralandı

Birleşmiş Milletler(BM) Yemen’in Aden kentinde BAE destekli güçler ile Yemen hükümetine bağlı güçler arasında 3 gündür devam eden çatışmada 40 kişi öldü, 260 kişi yaralandığını açıkladı.

BM'nin yayımladığı raporda, Yemen'in Aden kentinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli güçler ile hükümete bağlı güçler arasında devam eden çatışmalarda biri çocuk 40 kişi hayatını kaybettiği, 260 kişinin yaralandığı kaybedildi.

Aden'deki çatışmalar BAE destekli Hizam el-Emni güçlerinin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirmeye çalışması ile başlamıştı.

Güney Geçiş Konseyi, Yemen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdiğini bildirilmişti. BM, Suudi Arabistan, ABD ve İngiltere Aden'deki olanların endişe verici olduğunu vurgulamıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, dün saat 1:00'den itibaren ateşkesi ilan etmiş ve Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı güçlerin kontrolünü ele geçirdikleri bölgelerden çekilmeleri için çağrı yapmıştı.
Bu sabah Arap Koalisyon, BAE Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı güçlerin mevzilerini vurduğu belirtildi. 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.