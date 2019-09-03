BM: 'Yemen'de savaş suçları işlenmiş olabilir'

Raporda, "Yemen'deki Suudi-BAE liderliğindeki koalisyonun hava saldırıları ‘savaş suçları anlamına gelebilir" denildi. BM heyeti, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne Yemen suçlarında şüphelilerin gizli listesini verdiğini ve Husilerin, Yemen'deki şehirleri bombaladığına ve savaş suçları oluşturabilecek kuşatmaya benzer eylemleri yaptıklarına dikkat çekti. BM heyeti raporunda, "ABD, İngiltere, Fransa ve İran da Yemen'deki savaş suçlarına dahil olabilir ve Yemen'de ihlalleri telafi edilmeli" ifadesi kullanıldı. BM heyeti, Yemen'deki suçlularını cezalandırma prensiplerini aktifleştirme çağrısında bulunurken, uluslararası toplumu, ülkedeki barış süreci ilerlemeye davet etti.

BM, daha önce Husiler ve koalisyonu suçladı

Birleşmiş Milletler (BM) heyeti, 2017'deki ihlallerle ilgili bir rapor yayınladı. Koalisyon hava saldırılarının sivil kayıplara neden olduğunu ve yerleşim bölgelerini, pazarları ve düğünleri vurduğunu açıklamıştı.

BM heyeti, koalisyonun Husilerin kontrol ettiği alanlarda silah kaçakçılığını durdurmak için deniz ve hava kısıtlamalarının uluslararası insan halkları kuralını ihlal edebileceğini, Sana Havaalanının fiilen kapatılmasının hasta ve yaralıları koruma ilkesini ihlal edebileceğini açıkladı.

24 milyon Yemenli yardıma muhtaç

BM heyeti, Yemen'de 24 milyondan fazla insanın hayatta kalmak için yardıma muhtaç olduğunu belirtti. Raporda, Yemen'de, savaş taraflarına ve uluslararası topluluğa karşı büyük bir sorumluluk düştüğü ifade edildi.