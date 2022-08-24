BM'den Etiyopya'da yeniden ateşkesin sağlanması çağrısı

Etiyopya'da ordu ile Tigray bölgesini kontrol eden isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri arasındaki çatışmaların 5 aylık ateşkesin ardından yeniden başlaması ile Birleşmiş Milletler (BM) ateşkes çağrısında bulundu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı açıklamada, "Etiyopya'da düşmanlıkların yeniden başladığına dair haberler beni derinden sarstı ve üzdü. Benim güçlü çağrım hükümet ile TPLF arasındaki barış görüşmelerinin yeniden başlatılması ve ihtiyacı olan insanlara insani yardımın tam garantisi ve kamu hizmetlerinin yeniden sağlanması yönündedir” dedi.

TPLF, Etiyopya Hava Kuvvetlerinin silah taşıyan bir uçağı düşürdüğü haberini yalanladı

Etiyopya Savunma Bakanlığı, isyancı TPLF güçlerine silah taşıyan ve Etiyopya hava sahasını ihlal ederek Sudan üzerinden ülkeye giriş yapan bir uçağın bir düşürüldüğü duyurmuş, olayın tarihi, uçağın tipi ve nasıl düşürüldüğü konusunda ayrıntılı bilgi vermemişti.

Bakanlığın açıklamasının ardından TPLF tarafı söz konusu uçağın düşürüldüğü yönündeki haberleri yalanladı. TPLF'den üst düzey bir yetkili Getachew Reda, federal hükümeti "palyaçolar" olarak nitelendirerek, "Tigray'a silah taşıyan uçaklar ve bir tanesinin Hava Kuvvetleri tarafından vurulmasıyla ilgili hikayeler uyduruyorlar. Bu apaçık bir yalan! Tigray'a hiçbir uçak girmedi, hayali bir uçak da düşürülmedi" dedi.

Ateşkesi kimin bozduğu henüz net değil

TPLF, hükümetin erken saatlerde güney Tigray yönünde "geniş çaplı" bir saldırı başlattığını öne sürmüştü. Hükümet ise, TPLF'nin ateşkesi bozduğunu iddia etmiş, "Terör örgütü TPLF'nin silahlı kanadı, Etiyopya hükümetinin sunduğu sayısız barış seçeneğini gözardı ederek, son provokasyonlarıyla bugün saat 05.00'te güney Tigray çevresinde bir saldırı gerçekleştirdi" ifadelerini kullanmıştı.

Ateşkesi kimin bozduğu bağımsız olarak doğrulanamazken, Amhara ve Afar bölgelerini çevreleyen bölgelerde çatışmaların olduğu bildirilmişti.

Taraflar arasında müzakereleri kimin yöneteceği konusunda anlaşmazlık var

İki taraf arasında müzakereleri kimin yöneteceği konusunda anlaşmazlık bulunurken, TPLF ayrıca müzakereler başlamadan önce Tigray'daki 6 milyon insana temel hizmetlerin yeniden sağlanmasını talep ediyor. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed hükümeti, müzakerelerin barış için uluslararası baskıya öncülük eden Afrika Birliği'nin Afrika Boynuzu Elçisi Olusegun Obasanjo tarafından yönetilmesini, TPLF ise müzakerelerin Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta tarafından yönetilmesini istiyor.

Etiyopya'da Tigray bölgesini kontrol eden isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin geçtiğimiz sene 3 Kasım'da Etiyopya ordusunun Kuzey Komutanlığına bağlı birliklere saldırması üzerine Başbakan Abiy Ahmed, TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almış, geçtiğimiz mart ayında taraflar arasında ateşkes ilan edilmişti.