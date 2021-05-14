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BM'den Gazze çağrısı: 'Kentte insani yardım personeli görevlendirilmesine derhal izin verilmeli'

BM'den Gazze çağrısı: 'Kentte insani yardım personeli görevlendirilmesine derhal izin verilmeli'
BM'den Gazze çağrısı: 'Kentte insani yardım personeli görevlendirilmesine derhal izin verilmeli'

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, İsrail’in Gazze’ye yönelik devam eden saldırıları nedeniyle yaklaşık 10 bin Filistinlinin evlerini terk ettiğini bildirerek, taraflara kentte insani yardım personeli görevlendirilmesine derhal izin verilmesi için çağrıda bulundu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları nedeniyle yaklaşık 10 bin Filistinlinin evlerini terk ettiği belirtildi. Açıklamada, yerlerinden edilen Filistinlilerin korona virüs (Covid-19) salgını döneminde okul ve camilerde barındığı da ifade edilerek su, gıda, hijyen, elektrik ve sağlık hizmetlerine sınırlı erişimleri olduğu bildirildi. İnsani İşler Koordinasyon Ofisi ayrıca, İsrail ve Filistinli taraflara BM ve diğer insani yardım kuruluşlarının kentte insani yardım personeli görevlendirilmesine derhal izin vermeleri için çağrıda bulundu.

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