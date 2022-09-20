BM'den İran'a kınama

İran'da başörtüsü kurallarına uygun örtünmediği gerekçesiyle gözaltına alınan ve şiddet gördüğü iddia edilen 22 yaşındaki Mahsa Amini geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Vekili Nada Al Nashif olayı kınayarak, Mahsa Amini'nin ölümü ve İran güvenlik güçlerinin şiddetli tepkisinden duyduğu endişeyi dile getirdi. Nashif, olayın tarafsız şekilde soruşturulması gerektiğini söyleyerek, "

Mahsa Amini'nin trajik ölümü ve polis tarafından uygulanan şiddet iddiaları yetkili bağımsız bir makam tarafından hızlı, tarafsız ve etkili bir şekilde soruşturulmalıdır" dedi.

Açıklamada, İran güvenlik güçlerinin protestoları bastırmak için gerçek mermi kullandığına ve 5 kişinin de hayatını kaybettiğine dikkat çekildi.