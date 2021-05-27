BM'den İsrail'in insan hakları ihlallerinin soruşturulmasına yeşil ışık

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, işgal altındaki Filistin toprakları konulu özel bir oturum düzenlemiş, oturuma Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu da video mesaj ile katılmıştı. Konsey, İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırıları ile Filistin ve İsrail toprakları içindeki "sistematik" insan hakları ihlallerine ilişkin açık uçlu bir uluslararası soruşturma başlatmaya karar verdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Filistin delegasyonu tarafından Birleşmiş Milletler'e getirilen soruşturma tasarısı, Konseyin 47 üyesinin 24'ünün “lehte”, 9'unun “aleyhte” ve 14'ünün “çekimser” oy kullanması ile kabul edildi. Kararın, yıllardır süren Orta Doğu ihtilafında suistimaller ve bunların "temel nedenleri" konusunda eşi görülmemiş düzeyde bir incelemeye yol açması bekleniyor.

"İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları savaş suçu teşkil edebilir"

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Şefi Michelle Bachelet, İsrail'in Gazze'ye yönelik ölümcül saldırılarının orantısız olduğu gösterilirse savaş suçu teşkil edebileceğini kaydetmiş, "Siviller ve sivillerin nesneleri üzerinde gelişigüzel ve orantısız etkiler olduğu tespit edilirse, bu tür saldırılar savaş suçu teşkil edebilir" ifadelerini kullanmıştı.

Bachelet, İsrail'in bu binaların çoğunun silahlı gruplara ev sahipliği yaptığını veya askeri amaçlarla kullanıldığını iddia etmesine rağmen, bu konuda kanıt bulunmadığını açıklamıştı.

“Filistinlilerin içinde bulunduğu bu kötü durum, Filistinliler'in kendi devletleri olmadıkça sona eremez”

Çavuşoğlu ise video mesajında, “Geçtiğimiz haftalarda hepimiz Filistin'de yürek parçalayan sahnelere şahit olduk. Olaylar, İsrail'in Mescid-i Aksa'da ve Şeyh Cerrah'taki provokasyonlarının bir sonucuydu. Bu provokasyonlar, (İsrail'in) sistematik etnik, dini ve kültürel temizliğin bir parçasıdır” demişti.

Çavuşoğlu, “Gerçekçi olalım, çatışmanın asıl nedenlerine yönelmedikçe Filistinlilerin acıları sürecek. Filistinlilerin içinde bulunduğu bu kötü durum, yasadışı işgal sona ermedikçe ve Filistinlilerin kendi devletleri olmadıkça sona eremez” sözlerini kaydetmiş. İnsan Hakları Konseyi'nin bütün bu alanlarda önemli bir role sahip olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Sözün bittiği yerdeyiz. Artık bir şeyler yapılması gerekiyor. Hem de şimdi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 66'sı çocuk, 39'u kadın 254 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırıları ile Filistin ve İsrail toprakları içindeki "sistematik" insan hakları ihlallerine ilişkin açık uçlu bir uluslararası soruşturma başlatmaya karar verdi.