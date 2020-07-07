BM'den sanal terörizmle mücadele çağrısı

BM terörle mücadele haftası “Küresel Bir Pandemi Ortamında Terörle Mücadelede Stratejik ve Pratik Zorluklar” temasıyla 6-10 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilmek üzere başladı. Etkinliklerin açılışında konuşan BM Genel Sekreteri Antoino Gutteres, terör unsurlarının korona virüs sürecinde sanal ortamları daha fazla kullandıklarını bildirdi. Terörizmi bir salgına benzeten Guterres, "Sürekli mutasyon geçiren bu salgına karşı da çok boyutlu bir işbirliği gerekiyor'' dedi.

Terörle mücadele bakımından korona virüs sürecinde yaşanan değişimlerin dikkate alınması gerektiğini vurgulayan BM Genel Sekreteri, yeni dönemde terörle mücadele usullerinin de gözden geçirilmesi gerektiğini bildirdi. Guterres, aşırı terör örgütlerinin ya da ırkçı terör oluşumlarının, idari açıklardan yararlanarak amaçlarına ulaşmak için sanal ortamları kullandıklarını, buna karşı BM olarak beş prensip çerçevesinde terörle mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamak istediklerini ifade etti.

BM Genel Sekreteri 5 prensibi açıklayarak "Tehditleri karşılayacak kapasiteye ve araçlara yatırım yapmak, terör unsurlarını takip etmek ve etkisiz hale getirmek için gerekli teknolojilere sahip olmak, insan haklarına saygıyı sağlamak, teröristlerin salgının oluşturduğu boşluklardan yararlanmasına izin vermemek ve bilgi ve deneyimlerin paylaşımını güçlendirmek'' olarak sıraladı.

Genel Sekreter, "Misyonumuzun diğer tüm alanlarında olduğu gibi, çalışmalarımız insanların hayatında oluşturduğumuz farkla değerlendirilmelidir, BM değerlerini yıkarak terörle mücadele yapamayız'' ifadelerini kullandı.

Bu yıl ki BM terörle mücadele haftası, üye devletleri, Birleşmiş Milletler kurumlarını, kanaat önderlerini, sivil toplum temsilcilerini ve diğer paydaşları, Covid tarafından oluşturulan yeni terörle mücadele manzarası hakkında stratejik ve uzman düzeyinde çevrimiçi etkinlikler aracılığıyla görüş alışverişinde bulunmak için bir fırsat sunacak bir etkinlik olarak hazırlandı. Söz konusu etkinlikler pandemi nedeniyle sanal ortamda gerçekleştiriliyor.

Mustafa Ulusoy