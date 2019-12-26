BM'den skandal! Suriyeliyi ölüme hapsettiler

“Bu insanları Türkiye'ye alma gibi ne imkân ne de ihtimal var” diyen Kınık gerekçeleri de sıraladı. Kınık açıklamalarında BM'nin geçen günlerde aldığı skandal bir kararı da ilk defa anlattı. İşte Kınık'ın o açıklamaları:

İDLİB'E SALDIRI: Yaklaşık 200 bin insan bulundukları bölgelerden başka yerlere gönderildi. Son 45 günde yaklaşık bin 400 kişi öldü, 10 bin kişi yaralandı. Saldırılarla Marat en-Numan tamamen boşaldı. Oradaki insanların çoğu Hatay'a doğru yola çıktı. Serakib bölgesi şimdi saldırı altında. Oradan da göçler başladı. Saldırıların durması için Cumhurbaşkanımızın mekik diplomasisi sürüyor.

SINIRA GÖÇ: Yüz binlerce kişi Türkiye sınırına doğru geliyor. Sınıra gelen insanların çoğu hattın diğer kısmında bulunan akrabaların yanına yerleşiyor. İdlib'den gelen göçü içerde tutmak için çalışıyoruz. Bu insanları Türkiye'ye alma gibi ne imkân ne de ihtimal var. Güvenlik endişeleri var. Ülkemizde yeni bir göç dalgasını da tetikler. Ölüm yolculuğuna izin veremeyiz. Çok ağır bir sağlık sorunu olmadığı sürece kimse alınmayacak. İçerden destek vereceğiz.

BM SKANDALI: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararıyla daha önce Suriye devletinin izni olmaksızın Türkiye, bölgedeki beş gümrük sınır kapısından insani yardım götürebiliyordu. Maalesef geçen hafta bu anlaşmanın uzatılması için bir görüşme yaptık. Ve olumsuz sonuçlandı. Rusya ve Çin bu anlaşmayı veto etti. Bu karar büyük bir sıkıntı oluşturacak. Cumhurbaşkanımızın ve Dışişleri ekiplerimizin yoğun bir uğraşı var. Bu sınır kapılarından Lübnan ve Ürdün de yardımda bulunuyor. Suriyelilerin yardım alacağı başka yer yok. Ekmek, ilaç bir sürü yardım buralardan gidiyor. Bu kış şartlarında nasıl yapacaklar. Dünyanın ilgisini maalesef göremiyoruz. BM kararı gözden geçirmeli.

Türkiye Gazetesi