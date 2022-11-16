BM'den Türkiye'ye 'barış gücü' teşekkürü

Birleşmiş Milletler'in resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, barışı koruma çabalarına desteği nedeniyle Türkiye'ye teşekkür edildi. Paylaşımda, BM misyonunda görevli Türk personellerin fotoğraflarına yer verilerek, "Türkiye'den BM Barış Gücü askerleri, diğerlerine yardım etmek için zorlu koşullarda ve büyük risk altında BM Barışı Koruma Gücü ile barışa hizmet ediyor. Kendilerine hizmetlerinden ve fedakarlıklarından dolayı teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.



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