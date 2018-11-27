BM'den Venezuela'ya 9.2 milyon dolarlık yardım

Birleşmiş Milletler Merkezi Acil Durum Müdahale Fonu (CERF), Venezuela'ya gıda ve ilaç dahil 9.2 milyon dolarlık yardıma onay verdi. Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, ülkenin dış yardıma ihtiyaç duyduğu iddiasını birçok kez reddetmesine rağmen, 9.2 milyon dolarlık acil yardımı engellememe kararı aldı. Venezuela'da Nicolas Maduro hükümetine sağlanacak ilk acil durum fonu olduğu ifade ediliyor. Fondan gelen 2.6 milyon dolarlık ilk parça, çocuklar, hamile kadınlar ve emziren anneler için beslenme desteği olarak kullanılacak.

Nüfusun yüzde 12'si yetersiz besleniyor

Maduro hükümeti, ülkesinin dış yardıma ihtiyacı olduğunu hep reddetti. ABD ile Avrupa Birliği'nin bazı emperyalist üyelerinin kendilerini güçsüz gösterecek bu hamlesini daha önce reddetti. Bir zamanların zengin petrol ülkesi Venezuela, yirmi yıl boyunca sosyalist egemenlik altında. Son 5 yıldır ekonomik kriz hissediliyor. Yüzbinlerce Venezuelalı ülke dışına çıkmak zorunda kaldı. BM, nüfusun yüzde 12'sinin yetersiz beslendiğini belirtti.

İlk etapta çocuklar ve anneler için

BM tarafından onaylanan fonun 2.6 milyon dolarlık ilk kısmı çocuklar, hamile kadınlar ve emziren anneler için beslenme desteği olarak kullanılacak. Birleşmiş Milletler Çocuklar İçin Uluslararası Acil Yardım Fonu, ağustos ayından bu yana mevcut programları genişleterek, 350 bin kadın ve çocuğa sağlık, beslenme ve ilaçlar için 130 tonluk insani yardıma hüküm verdiğini duyurdu.

150 bin çocuk içim kızamık ve sıtma aşısı

UNICEF sözcüsü Christopher Tidey, Venezuela'daki program için ek olarak 32 milyon doların tahsis edileceğini söyledi. Bu, 150 bin çocuk için kızamık ve sıtma tedavisine karşı 2.5 milyon doz aşı anlamına geliyor. Tidey, “Bu zaten yaptığımız işin bir uzantısı. Ekonomik kriz, ailelerin çocuklarının ihtiyaç duydukları desteği vermesini daha da zorlaştırdı” ifadelerini kullandı.

Serkan Bayar