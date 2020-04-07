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BMGK, ilk kez korona salgınını görüşecek

BMGK, ilk kez korona salgınını görüşecek
BMGK, ilk kez korona salgınını görüşecek

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ilk kez korona virüs salgınını görüşmek üzere 9 Nisan'da video konferans ile toplanacak.

Dünya genelinde etkili olan korona virüse karşı herhangi bir adım atmamakla eleştirilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Perşembe günü ilk kez korona virüs salgınını görüşecek. Adı açıklanmayan bir diplomat konuya ilişkin açıklamasında, “Perşembe günü için toplantının yapılmasına karar verildi” dedi. Toplantının kapalı kapılar ardında yapılması bekleniyor.

Toplantıda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri (BM) Antonio Guterres'in korona virüsün barışı koruma operasyonları ve insani misyonlar üzerindeki etkisi nedeniyle derhal küresel ateşkesin talebinin de görüşüleceği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, merkezinin de bulunduğu New York'ta korona virüsün hızla yayılmaya başladığı 12 Mart'tan bu yana toplantılarını video konferansla gerçekleştiriyor.

Serkan Bayar

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