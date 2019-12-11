BM'nin öncülük ettiği küresel iklim hareketinin Türkiye elçisi Chromas Korosu oldu

Dünya çapında en önemli gündem konularından biri haline gelen iklim değişikliği ile ilgili Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-World Wildlife Fund,) National Geographic, Universal Music gibi alanında öncü kuruluşlar ile Keira Knightley, Emma Thompson, Mark Rylance, Naomie Harris gibi tanınmış sanatçılar bir araya gelerek #Resolution2020 hareketini başlattı. 'Yeni Yıl Çözümleri' (New Year's Resolution) mesajıyla yola çıkan projenin destekçileri, ünlü pop yıldızı Ed Sheeran'ın bu projeye özel bestelediği 'World On Our Shoulders' parçasını kendilerine has yorumlarıyla seslendirdi.

Proje tüm dünyada aynı anda 11 Aralık Çarşamba günü başladı ve yeni yıla kadar internet ve sosyal medya kanallarından tüm hızıyla yayılarak iklim değişikliğine dikkat çekmeyi amaçlıyor. 'Çözümün Parçası Olun' sloganıyla herkesi kendi yeni yıl hedeflerini ve çevre için atacakları adımları paylaşmaya davet eden #Resolution2020'nin dünya çapında ses getirmesi bekleniyor.

"2020'nin tarihe hep beraber dünyayı kurtardığımız yıl olarak geçmesini umuyoruz"

Projeye destek için Türkiye'den seçilen isim ise, akapella korosu Chromas oldu. Daha önce Bobby McFerrin ile PSM Caz Festivali kapsamında verdiği konser ve uluslararası festivallerde kazandığı başarılar ile dikkat çeken Chromas, Ed Sheeran'ın parçasını kendi tarzında düzenleyip seslendirerek Ortaköy, İstanbul'da çektiği kliple projeye katıldı. Hazırlanan klip Chromas'ın Youtube hesabından beğeniye sunuldu.

Chromas kurucusu ve şefi Başak Doğan, projeyle ilgili heyecanını şu sözlerle dile getirdi; "Her zaman birlikte şarkı söylemenin dünyayı değiştirebileceğine, daha yaşanabilir bir yer haline getireceğine inandık. Bunun için durmadan şarkı söyledik, ürettik, sevincimizi ve umudumuzu dinleyicilerimizle sürekli aktardık. Şimdi #Resolution2020 sayesinde bu tutkumuzu tüm dünya ile paylaşıyor, gezegenimizi değiştirmek ve daha iyi bir gelecek için şarkı söylüyoruz! 2020'nin tarihe hep beraber dünyayı kurtardığımız yıl olarak geçmesini umuyor, Chromas olarak bu projenin Türkiye öncüsü olmaktan gurur duyuyoruz."