BMX&Skate Battle'da genç yetenekler nefesleri kesti

Profesyonel kaykay sporcusu Berke Dikişcioğlu ve profesyonel BMX sporcusu Bora Altıntaş'ın jüri olarak yer aldığı BMX & Skate Battle yarışmasında genç yetenekler hünerlerini sergiledi. Birbirinden zor ve bir o kadar da tehlikeli hareketleri seyirciler önünde gerçekleştiren sporcular, katılımcılara heyecan ve eğlence dolu bir gece yaşattı.

Kazananlar, profesyonel BMX ve kaykay sporcularından oluşan jüri Bora Altıntaş ve Berke Dikişcioğlu'nun değerlendirmeleri ile belirlendi. BMX yarışmasının kazananı Adem Günaydın özel tasarımlı Zoid Bikes Dockers kadronun, kaykay yarışmasının kazanan ismi İbrahim Yılmas ise gece için özel tasarlanan ödül kaykayın sahibi oldu.

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