Boat Show fuarında 1960 model klasik araba ilk kez sergilenerek görücüye çıktı

Deniz tutkunları için düzenlenen Avrasya Boat Show bu yıl 16. Kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. Birbirinden değerli ve özel tasarımlı teknelerin sergilendiği fuar her segmentten alıcıya hitap ediyor. Fuarda, denizcilik sektöründe dünya markası olan milyonlarca liralık mega yatlar, tekneler ve botlar birbirleri ile yarışıyor. Fuarda her kesime hitap eden ürünler arasında araba modelleri de yer aldı. İlk kez Avrasya Boat Show fuarında sergilenen Water Car ürünlerinden 1960 model klasik araba görenleri hayrete düşürdü. Sergilenen modeller ise Türk lirasıyla 746 bin ila 1 milyon 120 bin lira arasında satışa sunuluyor.

Tanıtılan ürünlerin patent, tasarım ve isim tescilatları kendilerine ait olduğunu ifade eden iş insanı Bülent Karakoç, ağırlıklı olarak yurtdışı satışlarının olduğunu söyledi. Karakoç, 1960 model araba ürününün ilk kez Avrasya Boat Show fuarında görücüye çıktığını belirterek kişiye özel olarak tasarımlarda yapabildiklerini anlattı. Ailesiyle fuarı gezmeye gelen Türk Motosiklet Yarışçısı Kenan Sofuoğlu'ysa kendisi gibi küçük oğlunun da su ürünlerine merakı olduğunu dile getirdi. Sofuoğlu, araba modelli ürünler için ilerleyen yıllarda daha güzel işler çıkacağını da ifade etti.

“Benimde botlara merakım var”

Ailesiyle fuarı gezmeye gelen Türk Motosiklet Yarışçısı Kenan Sofuoğlu, “Benimde botlara merakım var. Küçük oğlum çok meraklı böyle su ürünlerine. Fuara yeni geldim ama çok güzel ürünler gördüm. Her tarafı denizlerle kaplı güzel gölleri olan bir ülkede su merakı hepimizde vardır. Evim Sapanca Gölü'nün yanında böyle tabi sadece elektrikli ürünler kullanabiliyoruz burada ama ne alabilirim diye bakmaya geldim. Yerli üretimde güzel şeyler yapıyorlar. Araba modeli tekneler tahminimce de piyasaya yeni girdiler ve büyüyeceklerini düşünüyorum. İlerleyen yıllarda daha güzel işler çıkaracaklarını düşünüyorum” diye konuştu.

“1960 model klasik aracımız da ciddi bir şekilde ilgi görüyor”

Ürünlerini fuarda sergileyen Bülent Karakoç,” Tanıttığımız ürünler tamamen patent, tasarım ve isim tescilatları bize ait olduğu Water Car ürünlerimiz var. Bir sürat teknesi formunda dış görünüş olarak bakıldığında spor bir aracı andırıyor. Bu yıl yeni ürettiğimiz bir klasik otomobilimiz var. Bu otomobilimiz de ilk defa bu fuarda sergileniyor. Fiyat aralıkları kullanılan motor cinsine göre değişmekle birlikte ortalama 40 bin ile 60 bin dolar bantlarında seyrediyor. Ful paket olarak üretiyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Ürünlerimizde tamamen marin ses sistemi ve dört hoparlör mevcut ve tamamen kişiye özel olarak tasarımda yapabiliyoruz. İstenilen her renk ve tasarım imkanımız var. Ağırlıklı olarak yurtdışı satışlarımız var. Avusturalya'dan Amerika'ya kadar dünya çapında ihracatımızı gerçekleştiriyoruz. İlk gözdemiz spor tasarım olan ürünümüz. Bu ürün genel olarak piyasada bilinen ve insanların gördüğü bir üründü. Şu andaki gözbebeğimiz ise yeni yaptığımız 1960 model klasik aracımız da ciddi bir şekilde ilgi görüyor. Spor model ürünler daha çok genç kesime hitap ediyordu fakat klasik model ürünümüzle her kesime hitap eder hale geldi. İlk piyasaya çıkmadan önce biz bu ürünlerle 2 yıl uğraştık. Klasik model ürünümüz 5 ayımızı aldı” ifadelerini kullandı.

Zehra Baykal- Emre Baba



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.