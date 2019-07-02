Boateng iddiası taraftarı heyecanlandırdı

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin üst üste transferlerini açıkladığı günlerde sessizliğiyle dikkat çeken Beşiktaş'ın, Ganalı yıldız Kevin Prince Boateng'e teklif götürdüğü iddia edildi. Bonservisi İtalya'nın Sassuolo takımında bulunan ve geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Barcelona'da geçiren 32 yaşındaki santrforun, Beşiktaş'ın teklifini kabul ettiği ve Sassuolo'da kalmak istemediği belirtildi. Ayrıca Sassuolo Menajeri Neroverdi Carnevali de, Boateng'i onayladı ve bu oyuncunun önümüzdeki sezon takımda olmayacağını ifade etti. Geçen sezonun devre arasında Barcelona'ya kiralık olarak giden yalnızca 3 maçta forma giyen Boateng için siyah-beyazlıların kiralık teklifinde bulunduğu, Sassuolo'nun kabul etmesi halinde, Ganalı forvetin, Beşiktaş'a imza atacağı öğrenildi.

Bozhan Memiş