Böbreğindeki taş 100 parçaya ayrılarak çıkarıldı



Çanakkale'nin Çan ilçesinde yaşayan Nesibe Işık, 5 gün önce ÇOMÜ Hastanesi Üroloji Bölümü'ne böbrek ağrısı şikayetiyle başvurdu. Nesibe Işık'ın yapılan tetkik ve kontrollerinde böbreğinde büyük bir taş parçası olduğu tespit edildi. Ameliyata karar verildi. Üroloji Bölümü'nden Doç. Dr. Eyüp Burak Sancak ve ekibi tarafından Çanakkale'de ilk kez uygulanan ‘Miniperk' yöntemiyle Nesibe Işık ameliyat oldu. Işık'ın böbreğini kaplayan taş, parçalandı. Yaklaşık yüz parçaya ayrılan taş parçaları, böbrekte küçük bir delik açılarak alındı.

Mustafa Suiçmez

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