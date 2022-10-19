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Böbreğindeki taş 100 parçaya ayrılarak çıkarıldı

Böbreğindeki taş 100 parçaya ayrılarak çıkarıldı
Böbreğindeki taş 100 parçaya ayrılarak çıkarıldı

Çanakkale Onsekiz Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Üroloji Bölümü’nde bir ilke imza atıldı. 66 yaşındaki Nesibe Işık 5 gün önce Doç. Dr. Eyüp Burak Sancak ve ekibi tarafından Çanakkale’de ilk kez uygulanan ‘Miniperk’ yöntemiyle böbrek ameliyatı oldu. 2 saat süren ameliyatta, Nesibe Işık’ın sol böbreğini kaplayan taş parçası küçük bir delikten yaklaşık 100 parçaya bölünerek çıkarıldı.

Böbreğindeki taş 100 parçaya ayrılarak çıkarıldı - Tıkla İzle


Çanakkale'nin Çan ilçesinde yaşayan Nesibe Işık, 5 gün önce ÇOMÜ Hastanesi Üroloji Bölümü'ne böbrek ağrısı şikayetiyle başvurdu. Nesibe Işık'ın yapılan tetkik ve kontrollerinde böbreğinde büyük bir taş parçası olduğu tespit edildi. Ameliyata karar verildi. Üroloji Bölümü'nden Doç. Dr. Eyüp Burak Sancak ve ekibi tarafından Çanakkale'de ilk kez uygulanan ‘Miniperk' yöntemiyle Nesibe Işık ameliyat oldu. Işık'ın böbreğini kaplayan taş, parçalandı. Yaklaşık yüz parçaya ayrılan taş parçaları, böbrekte küçük bir delik açılarak alındı.

Mustafa Suiçmez

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