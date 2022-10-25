Böbrek taşına dikkat: 'Böbreğin kaybına kadar gidebilir'

Böbrek taşı rahatsızlığına son yıllarda sık rastlandığı ifade edilirken uzmanlar uyarıyor. İdrar yaparken ağrı, idrarda kan, mide bulantısı ya da kusma, sık idrara çıkma, ateş ve titreme gibi durumların böbrek taşı hastalığının belirtilerinden olduğuna dikkat çekilirken tespit edilen taşlar gerçekleştirilen operasyonlarla yok ediliyor. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de yetişkin ve çocuklar için taş kırma işlemleri yapılıyor. Üroloji Uzmanı Dr. Levent Denis Şekerel ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Öznur Şen çocuklarda taş kırma operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

“Yetişkinlerde taş ağrıları yan ağrı olarak olurken çocuklarda ön ağrı”

Taş kırma uygulamalarına yönelik bilgi veren Dr. Levent Denis Şekerel, “Belirli büyüklükleri aşmamış taşlarda birinci tercih olarak taş kırmayı öneriyoruz. Hele bu çocuklar olduğu zaman 17 yaşından ufak çocuklarda çok daha başarılı ve gerekli oluyor. Çünkü ameliyat yapmıyorsunuz, narkoz almıyor hastanede yatma süresi olmuyor. 2 tane makinemiz var, ikisi de taş kırmaya yönelik tek farkları taşın görüntülenmesinde. Taşın yerinin tespitinde biri ultrasonu kullanıyor, öbürü de-ray, röntgen dediğimiz şeyi kullanıyor. Biz çocuklarda öncelikle ultrasonu tercih ediyoruz. Ultrasonu tercih etmemizde çocuğun şua(ışın) almamasını sağlıyoruz ve rahat kırılmasını sağlıyoruz. Böbrekten çıkmış taşlarda ise-ray dediğimiz şualı cihazı tercih ediyoruz. Çocuklarda cuma günleri taş kırma yapıyoruz. Burada 4 tane yatağımız var, çocukları burada tutuyoruz, kendilerine geldiklerini hissettiğimiz, gördüğümüz anda da evlerine gönderiyoruz. 15 gün aralıkla da seanslara çağırıyoruz. Genelde çocuklarda taş kırma çok daha başarılı oluyor çünkü taş yeni oluyor ve kolay kırılabilir oluyor. Büyük bir ihtimalle karın ağrısı şikayetleriyle geliyorlar. Yetişkinlerde taş ağrıları yan ağrı, çocuklarda ön ağrı, karın olarak oluyor. Çoğunlukla da bir ultrason yapıldığı zaman öyle teşhis ediliyor” diye konuştu.

Hasibe Karadağ - Emre Baba

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