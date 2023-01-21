Boccia takımı şampiyonluk hazırlıklarına başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 10-35 yaş aralığında farklı engel gruplarındaki vatandaşları “Ben de Varım” projesi ile sporla buluşturuyor. Sosyal sorumluluk kategorisinde en iyi büyükşehir uygulaması olarak ödül alan "Ben De Varım" projesinde Gölcük ve Gebze'de kurulan boccia takımları şampiyonluk yolunda haftada iki gün idman yapıyor. Proje çerçevesinde yer alan 2 boccia takımının yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor bünyesinde de bir boccia takımı yer alıyor. Böylelikle Kocaeli'de kurulan 3 boccia takımı, lig mücadelesinde karşılaşarak Türkiye Boccia Şampiyonluğu yolunda ilerleyecek. BC-3 kategori oyuncusu ve Kağıtspor Boccia Antrenörü Yavuz Acar, takımda yer alan sporculara hem lisanslı maç sporcusu çıkarabilmek hem de oyuncuların sosyal hayata katılabilmeleri adına böyle bir projede yer almaktan gurur duyduğunu ifade etti. Acar, boccia branşında sporcu olan bireylerin kas hastalıkları, kaza neticesinde omurilik felci, omurilik yaralanması bulunan, ya da doğuştan serebral palsi, spina bifida rahatsızlıkları olan vatandaşların sporcu olarak yer aldığını, genelde kas tutulumunun kollarda olması şartını aradıklarını ifade etti.

Enes Azmak

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