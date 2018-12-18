Bocuk Gecesi'nin bu yılki teması: ‘Vikings'

05 Ocak 2019 Cumartesi gecesi düzenlenecek olan Bocuk Gecesi'ne çevre illerden ve yurt dışından çok sayıda fotoğraf sanatçısının katılması bekleniyor. Antik çağlardan günümüze bu coğrafyada yaşayıp kültürel izler bırakan toplumların yaşam mozaiğini yansıtan geleneklerden biri olan “Bocuk” geleneği, Çamlıca köyünde her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

'Korku' dolu bir Balkan geleneği

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyü, Orta Çağ'dan bu zamana süregelen bir geleneği yaşatıyor. Bocuk Gecesi; kuşaktan kuşağa çeşitli efsanelerle aktarılmış "korku" dolu bir Balkan geleneği olarak biliniyor.

Bocuk Gecesi'nde çeşitli mitolojik karakterlerin kostümlerini giyen gençler, insanları korkutuyor. Evlerini Bocuk'tan korumak isteyenlerin ise yapmaları gereken tek şey ise kabak tatlısı.

Vikingler geliyor

Bu yıl, dünyayı kasıp kavuran ve milyonlar tarafından izlenen “Vikings” dizisi temasıyla kutlanacak olan 'Bocuk Gecesi'ne katılımın yoğun olması bekleniyor. Çamlıca Kültür ve Turizm Derneği üyesi gençler, bu yıl konsept için belirledikleri Vikings dizisinin karakterlerini canlandıracak.

Kraliçe Lagertha göz kamaştıracak

Barbar bir savaş kavimi olarak bilinen Vikinglerin efsanevi savaşçısı ve kralı Ragnar Lothbrok'dan, savaşçı oğlu Bjorn ve hem güzelliği hem de savaşçılığı ile dikkat çeken kraliçe Lagertha gibi diğer efsanevi karakterler de Edirne'de Bocuk Gecesi'nde katılımcıları karşılamaya hazırlanıyor.

Öte yandan, Bocuk Gecesi'nde ilk oyunda sahnelenecek olan ‘Kara Nine' karakterinin kostüm çalışmaları da tamamlandı.

Bocuk Gecesi 05 Ocak 2019'da saat 19.00'da, Çamlıca Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleşecek. Etkinlik Çamlıca Muhtarlığı, Çamlıca Kültür ve Turizm Derneği, KORUDER işbirliğiyle düzenleniyor.

Koray Ustabaşı



