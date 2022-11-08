Bodrum açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı, 65 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında farklı saatlerde yaşanan 3 göçmen olayında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 3 lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye hareket eden Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, lastik botlar içerisindeki toplam 65 düzensiz göçmeni kurtardı. Bodrum açıklarındaki diğer göçmen olayında ise hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 18 düzensiz göçmen yakalandı. 4 olayda karaya çıkarılan toplam 83 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Hamdi Yörür



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