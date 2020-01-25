Bodrum Belediyesi Elazığ'a yardım için harekete geçti

Bodrum Belediye Başkanlığı'ndan Bodrum halkına yapılan duyuruda, afet bölgeleri olan Elazığ ve Malatya'ya battaniye, kışlık bot ve mont, temiz giysi, katalitik, ısıtıcı, çadır, uyku tulumu, çocuk bezi ve gıda gibi temel ihtiyaç malzemesi yardımında bulunmak isteyen vatandaşların, bu malzemeleri 26 Ocak Pazar günü saat 18.00'e kadar Belediye Binası önüne ya da zabıta noktalarına teslim edebileceği bildirildi.

Bodrum Belediyesi'nin yardım araçları, 27 Ocak Pazartesi günü saat 12.00 itibriyle Konacık Belediye Kademesi'nden yola çıkacak.

Aras: Elazığ için her tür yardıma hazırız

Öte yandan Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deremin hemen ardından Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tüm birimlere ‘hazırlıklı olun' talimatı verdi. AKUT Bodrum ekibi ile iletişime geçen Bodrum Belediyesi, ihtiyaç halinde bölgeye gidecek olan AKUT ekibine destek vermek için hazırlandı.

Depremde yaşanan can kayıpları nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getiren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Gelişmeleri takip ediyoruz. Bodrum AKUT ekibi, operasyon merkezindeki gerekli ekipmanlarını tamamlayarak araçlarına konuşlandırdı ve ihtiyaç doğrultusunda yola çıkacak. Biz Belediye olarak deprem nedeniyle mağdur olan vatandaşımızın yarasını sarmak için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Deprem neticesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” diye konuştu.

Tuba Ayhan

