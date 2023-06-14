Bodrum Caz Festivali yarın başlıyor

Caz severlerin merakla beklediği Uluslararası Bodrum Caz Festivali, bu yıl 15-25 Haziran arasında gerçekleşecek. Konser, masterclass ve söyleşilerle dolu bir program sunan festival, Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü, Metreküp Bodrum ve Bodrum Ticaret Odası gibi özel alanlarda gerçekleştirilecek. Caz Derneği tarafından düzenlenen ve teması Cumhuriyetin 100. yılı anısına ‘Caz ve Özgürlük' olarak belirlenen festivalin biletleri Biletinial'da satışa sunuldu. Festivalin açılışını 15 Haziran'da Kerem Görsev Trio gerçekleştirecek. Maria Manousaki Trio Rhodes Jazz Fest ile Kardeş Festival Konseri, Nuri Bilge Ceylan-Taşra Üçlemesi Caz Projesi, Hakan Başar Trio, Neşet Ruacan Quartet feat. Sibel Köse & Efe Erdem Ayşe Gencer Anısına, Cazın Türküsü-Bodrum Zafer Çebi Quartet feat. Didem Kasal Esentürk, Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars ve Aşkın Arsunan Quintet konserleriyle 10 gün boyunca sürecek festival, Bodrum'u bir caz merkezine çevirecek. Festivalde Dimitrios Vassilakis, Sibel Köse ve Neşet Ruacan gibi ustalar masterclasslarıyla seyirciyle buluşurken, Eftal Küçük ile “Cazda Özgürlük”, moderatörlüğünü Özlem Oktar Varoğlu'nun yapacağı “100. Yıl ve Cazda Özgürlük” söyleşileri de gerçekleşecek.

Festivalde Türk cazına emeği geçen sanatçılara “Caz Derneği Yaşam Boyu Caz Ödülleri” takdim edilecek. 21 Haziran'da gerçekleşecek törende, 24 Mayıs'ta hayatını kaybeden İlham Gencer başta olmak üzere Emin Fındıkoğlu, Neşet Ruacan, Hakan Behlil, Can Kozlu, Aşkın Arsunan gibi caz duayenlerine ödülleri sunulacak.

Ardacan Uzun

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