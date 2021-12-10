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Bodrum fırtınanın esiri oldu

Bodrum fırtınanın esiri oldu
Bodrum fırtınanın esiri oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreye kadar çıkan fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal oldu, dalgalar sahili dövdü.

Bodrum fırtınanın esiri oldu - Tıkla İzle

Bu sabah saatlerinde başlayan ve saatteki hızı 80 kilometreye kadar ulaşan fırtına nedeniyle Bodrum - Datça feribot seferleri iptal edildi. Belediye, vatandaşları fırtına konusunda uyardı. Fırtınanın öğleden sonra şiddetini arttırmasıyla birlikte dev dalgalar sahildeki işletmeleri vurdu. Kuru yük gemileri de koylara sığındı. Kuvvetli fırtına Kumbahçe, Gümbet, Bitez, Ortakent ve Akyarlar sahillerinde etkisini gösterdi. Dev dalgalar Kumbahçe sahildeki işletmelere kadar ulaştı.

Bodrum limanından tekne ve yatların denize açılmaması için Bodrum Belediyesi uyarılarda bulundu. Fırtına hayatı durma noktasına getirirken, Meteorolojiden edinilen bilgiye göre, kuvvetli fırtınanın Pazar günü akşam saatlerinde etkisini yitireceği öğrenildi.

Eren Ayhan

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