Bodrum havalimanına yılın ilk turist kafilesi geldi

Turistleri karşılayan TAV Milas - Bodrum Genel Müdürü İclal Kayaoğlu “Havalimanımızda sezonun ilk dış hat uçuşunu karşılamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Pandemiye karşı tüm önlemlerimizi aldık. Yolcularımıza güvenli ve konforlu seyahat deneyimi sunmak üzere paydaşlarımızla işbirliği içinde çalışıyoruz. Seyahat kısıtlamalarıyla ilgili belirsizlikler sürse de, bu sezon yolcu trafiğimizin geçen yıla göre artacağını öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde dış hat uçuşlarımızın artarak sürmesini ve dünyanın her yerinden misafirlerimizi karşılamayı umuyoruz” dedi.

2021 turizm sezonunun Muğla ve Milas - Bodrum destinasyonunda haraketli ve yoğun geçeceğinin işaretleri olduğunu ifade eden Milas Kaymakamı M. Ünver Böke ise ülkemizi ve bölgemizin eşsiz güzellikteki doğasını deneyimlemek için Milas - Bodrum Havalimanını kullanacak tüm misafirlerimiz için Pandemi tedbirleri başta olmak üzere tüm tedbirlerin eksiksiz alındığını ifade ederek “Özellikle pandemi döneminde güvenli seyahat için Uluslararası Havalimanları Konseyi ACI World tarafından oluşturulan Havalimanı Sağlık Akreditasyonu sahibi olan havalimanımız, SHGM tarafından Pandemi Tedbirleri Sertifikasyonuna da sahip bir Havalimanı olarak bölgemizde konaklayacak misafirlerimize uluslararası standartlarda ve güvenli bir şekilde hizmet verecektir” şeklinde açıklamada bulundu.

Oktay Çayırlı

