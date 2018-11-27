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Bodrum için kritik uyarı

Bodrum için kritik uyarı
Bodrum için kritik uyarı

Bodrum için Bodrum Belediyesi ve Bodrum Kaymakamlığı kritik uyarılarda bulundu. Bodrum Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Bodrum'da akşam saatlerinden itibaren başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı. Yapılan yazılı açıklamada 48 saat içinde 75-150 kg/metrekare yağış beklendiği bildirildi.

Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada Bodrum'a akşam saatlerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Çarşamba sabah saatlerinden itibaren kuvvetini arttırarak Perşembe gece saatlerine kadar aralıklarla şiddetli olması (48 saatte 75-150 kg/metrekare ) yağış beklenildiği bildirildi.

Bodrum'da yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve deniz üzerinde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarı yapıldı. Bodrum Belediyesi ise anos yaparak vatandaşları bilgilendirdi. 

Eren Ayhan
 

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