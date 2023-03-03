Bodrum katta yakılan mangal ateşi itfaiyeyi alarma geçirdi

Cemaliye Mahallesi Ümit Sokak'ta bir apartmanın bodrum katından yükselen dumanlar apartman sakinlerine panik yaşattı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dumanların yükseldiği bodrum katına girdi. İtfaiye ekipleri, mangal ateşi yakıldığını belirleyerek, gerekli müdahalenin ardından mangal malzemelerini dışarı çıkardı. Evin önünde toplanan apartman sakinleri, bilinçsizce bodrum katta mangal tutuşturulmasına tepki gösterdi.
Hüseyin Tayyar
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