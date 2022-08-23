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Bodrum, Sait Faik Hikâyelerini İş Sanat Çarşamba Sahnesi'nde dinleyecek

Bodrum, Sait Faik Hikâyelerini İş Sanat Çarşamba Sahnesi'nde dinleyecek
Bodrum, Sait Faik Hikâyelerini İş Sanat Çarşamba Sahnesi'nde dinleyecek

İş Sanat’ın konserlerden hikâye dinletilerine, okuma tiyatrosundan arkeoloji ve sanat sohbetlerine zengin bir program sunduğu ‘İş Sanat Çarşamba Sahnesi’ etkinlikleri 15 Eylül’e kadar Bodrum Zai Yaşam’da ücretsiz gerçekleştiriliyor.

İş Sanat Çarşamba Sahnesi, 24 Ağustos'ta “Her Şey İnsanı Sevmekle Başlar” başlıklı Sait Faik hikâye dinletisiyle devam ediyor. Mehmet Birkiye yönetmenliğindeki dinletide Sait Faik'in Projektörcü, Alt Kamara, Plajdaki Ayna, Sivriada Geceleri, Hişt, Hişt! hikâyelerini Tilbe Saran, Bülent Emin Yarar, Metin Belgin ve Hakan Gerçek seslendirecek. Müzik direktörlüğünü şef Serdar Yalçın'ın üstlendiği, Seda Subaşı Yalçın (keman) ve Şemsa İdil Ural (çello) ve Azad Alizade'nin (obua) eşlik edeceği dinleti saat 22.00'de başlayacak.

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