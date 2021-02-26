Bodrum Yalıkavak'a yeni “Gurme” market

Yaklaşık 400 metrekare alana sahip olan Yalıkavak Gurme CarrefourSA, Türk ve dünya mutfağının en özel gurme lezzetlerini bir araya getirip yaş sebze – meyveden balık ve deniz mahsullerine, kasap ürünlerinden yöresel peynirlere, füme et çeşitlerinden organik, glütensiz veya diyabetik ürünlerle müşterilerine keşfe dayalı bir alışveriş deneyimi sunmaktadır.

Yalıkavak Gurme CarrefourSA, Alo Sipariş hizmeti ile bölgesindeki evlere ve yatlara da ücretsiz servis sunuyor.

CarrefourSA'nın Gurme marketleri, tasarım, ürün çeşitliliği ve ferah alışveriş imkânı olmak üzere üç özelliğiyle öne çıkıyor. Farklı lezzetleri deneyimlemeyi seven ve bu lezzetleri Türkiye'de arayan müşterilere vazgeçemeyecekleri bir alışveriş deneyimi sunuluyor.