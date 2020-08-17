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Bodrum'a gelen 2 milyar dolarlık yat, 3,5 milyon liralık yakıt aldı

Bodrum'a gelen 2 milyar dolarlık yat, 3,5 milyon liralık yakıt aldı
Bodrum'a gelen 2 milyar dolarlık yat, 3,5 milyon liralık yakıt aldı

Bodrum’a yanaşan 2 milyar dolarlık "Scheherazade" isimli mega yata yaklaşık 3 milyon 500 bin liralık, 670 bin litre yakıt ikmali yapıldı.

2 milyar dolarla dünyan en pahalı yatları arasında yer alan ve 140 metre uzunluğuyla dünyadaki en uzun mega yatlar arasına giren "Scheherazade" isimli ultra lüks mega yat dün akşam saatlerinde Bodrum'a demir attı. Sabah saatlerinde akaryakıt ikmali için yatın yanına 15 akaryakıt tankeri yanaştı. Sabahın aydınlanmasıyla başlayan akaryakıt dolumunun 18 saate tamamlanacağı öğrenildi. 670 bin ton akaryakıt alan ultra lüks mega yatın yaklaşık 3 milyon 500 bin liraya dolduğu öğrenildi.

600 bin liralık gıda alışverişi

Akaryakıt alan mega yata yiyecek, içecek ve temel ihtiyaç malzemelerinin de alındığı öğrenildi. Gemi yanaşma iskelesine gelen 3 kamyonla yata gıda malzemeleri yüklendi. Sebze, meyve, içecek ve temel gıda alışverişinin 600 bin lira tuttuğu öğrenildi.

Yüzen saray

4 milyon 500 bin lirayı Bodrum'a bırakan Cayman Adaları bayraklı, 140 metre uzunluğunda 4 katlı olan "Scheherazade" isimli mega yatın içi ise yüzen bir saray. Üzerinde helikopter pisti bulunan yatta spor salonu, yüzme havuzları, su sporları, restoranlar, mini disko, spa, sauna ve jakuzi bulunuyor. 2 jetski, araç otoparkı ile bir motor yat da yatın içerisinde olan araçlardan bazıları. Dünyanın en zengin ailelerini ve birçok dünya yıldızını taşıyan ultra lüks mega yatın birkaç gün daha ilçede kalacağı öğrenildi.

Eren Ayhan
 

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