Bodrum'a lapa lapa kar yağdı

Bodrum'un Gümbet Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezi suni kar yağdırarak çocukları sevindiriyor. Pandemi süreci nedeniyle ailelere özel olarak yapılacak olan suni kar yağdıracak olan AVM yönetimi kar görmeyen aileleri ve çocukları karla buluşturuyor. Rezervasyon sistemi ile kar keyfi yaşamak isteyen vatandaşlara ücretsiz olarak yapılacak olan etkinlik 21 Aralık'ta başlarken, 25 Aralıkta sona erecek. Kar keyfini yaşamak isteyen vatandaşların çekilen fotoğrafları anlık olarak basılıp ziyaretçiye unutulmaz bir anı olarak hediye ediliyor.

Kar yağdırma etkinliğine katılan Resul ve Victoria çifti ile oğulları Cihangir Ayvaz, yılbaşı ağacının altında oturdu. Ağacın önüne yapay kar yağdırıldı. Etkinliği çevredeki vatandaşlar ilgiyle izlerken yapay karın düştüğü yerlere çocuklar toplandı. Çocukların oldukça mutlu oldukları gözlendi.

Etkinlik sonunda basın mensuplarına açıklamalar yapan Resul ve Victoria Ayvaz çifti, farklı bir deneyim yaşadıklarını ifade etti. Ukrayna uyruklu Victoria Ayvaz, “Ben soğuk bir ülkede yaşadığım için çok güzel oldu. Bodrum'a kar yağdırdılar. Kendimi memleketimde hissettim. Bizim oğlan da çok sevindi. Bence çok güzel bir etkinlik oldu. Çok neşeli oldu. Çok beğendik” şeklinde konuştu.

Alışveriş Merkezi Halkla İlişkiler Yöneticisi Derya Koçbaşlı ise kişiye özel ücretsiz bir yılbaşı etkinliği yaptıklarını dile getirerek şunları söyledi: “Pandemi döneminde biraz hayatlarımız yavaşladı. Yaptığımız etkinlikleri biraz değiştiriyoruz, çeşitlendiriyoruz. Kişiye özel, aileye özel kar yağdırıyoruz. Bütün hijyen önlemleri alınarak. Fotoğraf çekimlerimiz oluyor. Aileye özel kar yağdırıyoruz. Sonrasında resimlerini buradan güzel bir anı olarak hediye ediyoruz. Yoğunluk sağlanmasın diye kişiye özel randevu sistemiyle ücretsiz bir şekilde kar yağdırıyoruz” dedi.

Eren Ayhan

