Bodrum'da 1 kişinin öldüğü kazada sürücü 160 promil alkollü çıktı

Kaza, gece saatlerinde Bitez Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Bitez Yalısı istikametine oldukça süratli bir şekilde seyrettiği öğrenilen Bülent S. idaresindeki 48 AIP 375 plakalı otomobil, süratli şekilde kasisten geçince sürücünün kontrolünden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil, karşı istikametten gelen Ahmet Varda'nın kullandığı 48 TJ 061 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Ahmet Varda, motosiklette yolcu olarak bulunan oğlu Deniz Varda ile otomobil sürücüsü Bülent S. ve otomobilde yolcu olarak seyreden eşi Ceren Demirel S., yaralandı. Kazada Deniz Varda, çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki 3 metre yüksekliğindeki duvarın üzerine fırladı.

Hamdi Yörür - Eren Ayhan

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