Bodrum'da 1080 litre etil alkol ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde, Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, il dışından Bodrum İlçesine kaçak etil alkol getirileceği bilgisi alındı. İstihbarat Şubesi Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bodrum Torba Mahallesi'nde T.G. isimli tır şoförünün kaçak etil alkolü dorseden indirerek sürücülüğünü H.I. isimli şahsın yaptığı araca yükledikleri esnada suçüstü yakalandılar. Yapılan aramada, 1.080 litre etil alkol ve 2 litre el yapımı içki ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.

Eren Ayhan - Hamdi Yörür





