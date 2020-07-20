İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bodrum'da 121 tonluk akaryakıt kaçakçılığı ortaya çıkarıldı

Bodrum'da 121 tonluk akaryakıt kaçakçılığı ortaya çıkarıldı
Bodrum'da 121 tonluk akaryakıt kaçakçılığı ortaya çıkarıldı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren akaryakıt özel ekibi ve Sahil Güvenlik Komutanlığının iş birliğiyle Bodrum’da bir tankerde 121 ton kaçak akaryakıt satıldığı tespit edildi.

Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele kapsamında kamu kurumlarının katılımıyla operasyon öncesinde oluşturulan uzman ekip tarafından Bodrum'da bulunan bir tankerle ilgili istihbarat bilgileri toplandı. Elde edilen bilgileri değerlendiren uzman ekip, operasyon planını hazırlayarak harekete geçti.

Sahil Güvenlik botu tarafından takibe alınan şüpheli tankerin iki tekneye yakıt ikmali yapmasının ardından Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü akaryakıt özel ekibi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Kontrol Timi tarafından şüpheli tankere çıkılarak denetim yapıldı.

Yapılan denetimlerde, şüpheli tankerin Özel Tüketim Vergisiz (ÖTV) yakıt alma hakkı bulunan deniz araçlarına yakıt ikmali yapılmış izlenimi verilecek şekilde sahte evrak düzenlendiği tespit edildi. Bu yöntemle kayıt dışına çıkarılan yakıtın usulsüz olarak vergileri ödenmeksizin iç piyasaya satıldığı belirlenirken, Mayıs ayından bu yana yaklaşık 700 bin lira değerinde 121 ton akaryakıt satışı yapıldığı, ayrıca tankerde bulunan akaryakıt miktarının da yanlış beyan edildiği belirlendi.

Şüpheli tankerde fiziken yapılan kontrollerde ise tanker tanklarında kaçak akaryakıt depolamaya imkan verecek şekilde izinsiz tadilatlar yapıldığı tespit edildi.

Denetim sonrasında sorumlular hakkında yasal işlem başlatılırken, izinsiz tadilat nedeniyle emniyetli seyre elverişli olmayan tanker Sahil Güvenlik Komutanlığınca seyirden men edildi.

Mevlüt Hasgül
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.