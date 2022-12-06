Bodrum'da 126 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum açıklarından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınan Sahil Güvenlik Botu TCSG-11 harekete geçti lastik bot durduran ekipler, lastik bot içerisindeki 37 düzensiz göçmen yakaladı. Aynı gece Yunana sahil güvenlik ekiplerinin itmesi sonucu lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı. Gece boyu devriye atan ekipleri başka bir lastik bot içerisinde 5 kaçak göçmen daha yakaladı.

Ertesi gece tekrar devriye atmaya devam eden Sahil Güvenlik ekipleri durdurdukları lastik bot içerisinde 33 düzensiz göçmen daha ele geçirdi. Sabaha karşı Bodrum'un farklı noktalarından Yunanistan'a geçmek isteyen kaçak göçmelere ait bir boyun içerisinden 18 kaçak göçmen ele geçirildi. Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerinin ölüme terk ettiği 7 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Eren Ayhan - Hamdi Yörür

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.