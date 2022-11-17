Bodrum'da 14 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu (TCSG-302, KB-4302) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 14 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Hamdi Yörür - Eren Ayhan



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