Bodrum'da 19 Güney Afrikalı göçmen yakalandı

Bodrum Kargı Adası açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki Güney Afrika uyruklu 9 düzensiz göçmen (4 erkek, 4 kadın, 1 çocuk) yakalandı. Yine Bodrum Akyarlar açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki Güney Afrika uyruklu 12 düzensiz göçmen (8 erkek, 3 kadın, 1 çocuk) yakalandı.

Yakalanan 19 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Bekir Tosun

