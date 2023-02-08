Bodrum'da 2 bin yatak depremzedeler için hazır

6 Şubat günü meydana gelen ve tüm Türkiye'yi derinden sarsan depremde evleri yıkılan ve hasar gören depremzedelerin bir bölümü, Bodrum'daki otellerde misafir edilecek. Depremzedelerin Pazartesi gününden itibaren Muğla ve Bodrum'a gelmesi planlanıyor.

Bodrum Otelciler Derneği(BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, “Kahramanmaraş merkezli ülkemizde yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarmak için Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, BODER, TÜRSAB olmak üzere birçok kurumla istişareler yürütmekteyiz. Deprem bölgesinden gelen depremzedelerin tesislerimizde barınma ihtiyaçlarını karşılamak için ortak bir çalışma içerisindeyiz. Otellerimize münferit girişlerin yapılması yerine bir iletişim kanalı oluşturduk. Bu kanal üzerinden oda taleplerinin oluşturulması gerekiyor. Otellerden oda talebi alacağız. AFAD ve valilik üzerinden gelecek depremzedelerin yerleştirmelerini yapacağız. Otellerimize çağrım lütfen ayrı ve bağımsız oda talepleri oluşturmayın. Oteller tadilatta olabilir ama bu süreçte odaların açılmasını önemle istiyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Alternatif Turizm İhtisas Başkanı Mustafa Demir ise şu bilgileri aktardı;

“Bölgemize gelecek afetzedelerin konaklama ve yerleşim organizasyonunu Gençlik Spor İl ve İlçe Müdürlüğü organize ediyor. Muğla'ya 15 bin depremzede bekleniyor. Şuanda 15 bin kişilik bir hazırlık yapıldı. Gelecek afetzedeler öncelikle Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlara yerleştirilecek. KYK'dan sonra özel işletmelere, otellere ve lojmanlara yerleştirilecek. İşletmelerimiz depremzedeler için canla başla hazırlıklara başladı. Bodrum'da 2 bin yataklı bir organizasyonu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün hizmetine sunduk. Deprem bölgesine Mersin, Alanya ve Antalya yakın olduğu için ilk konaklamayı onlar alacak. Bodrum'dan bölgeye 12 otobüs, 20 minibüs var. Bunlar o bölgede havalimanları ve afet bölgesinde arasında destek veriyor. Havalimanında gelen gönüllüleri bölgeye, bölgedeki depremzedeleri de havalimanına taşıyor. Pazartesi gününden itibaren biz afetzedelerin Muğla ve Bodrum'a giriş yapmasını bekliyoruz.”

Hamdi Yörür - Eren Ayhan



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