Bodrum'da 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı

Bodrum açıklarında İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri belirtilen yere hareket etti. Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-313) ve Sahil Güvenlik Botu (TCSG-11) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen yelkenli tekne içerisindeki 97 düzensiz göçmen kurtarıldı. Olayda 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı. Bodrum açıklarındaki diğer göçmen olayında ise Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Hamdi Yörür - Eren Ayhan



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