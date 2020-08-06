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Bodrum'da 2 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Bodrum'da 2 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında
Bodrum'da 2 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gece yarısı meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı. Feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

Bodrum’da 2 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında - Tıkla İzle

Dün sabaha karşı Bodrum istikametinden, Turgutreis istikametine giden 67 AB 700 plakalı araç sürücüsü Berkant Gürleyen'in Bitez kavşağına hızlı girince direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarındaki toteme çarpmış, araç sürücüsü Gürleyen ve yakın arkadaşı Berat Aydın hayatını kaybederken, araçta bulunan 3 kişi ise yaralanmıştı.

Korkunç kaza güvenlik kameralarında

Bitez kavşağında yaşanan kaza anları ise saniye saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Bodrum istikametinden gelen cip Bitez kavşağında orta refüje çıktıktan sonra yol kenarından bulunan toteme çarparak durduğu görülüyor. Kazanın hemen ardından bir anda alev alan araca çevreden geçen araç sürücülerinin yardım ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıyor.

Tatillerinin son günüydü

Berat Aydın, Berkant Gürleyen, Metin Kukul, Sefa Çakal, Alper Bahadır'ın 2 gün önce Zonguldak'tan Bodrum'a tatile geldikleri öğrenildi. Akyarlar Mahallesi'nde bir otelde kaldıkları öğrenilen 5 arkadaşın gece 23.00 sularında otelden çıktıkları, son kez Bodrum'u gezip sabah ise memleketleri Zonguldak'a dönecekleri öğrenildi. 26 yaşındaki Berat Aydın ve 25 yaşındaki Berkant Gürleyen'in öldüğü 3 kişinin de yaralandığı kaza öncesinde Bodrum merkezde ve Gümbet'te gezen gençlerin otele dönüş yolunda kaza yaptığı bildirildi.

Olay yerinde ölen Berat Aydın ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 25 yaşındaki Berkant Gürleyen'in çok samimi arkadaş oldukları, her yere beraber gittikleri öğrenildi.

Eren Ayhan

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