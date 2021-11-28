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Bodrum'da 26 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum'da 26 düzensiz göçmen kurtarıldı
Bodrum'da 26 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2 ayrı olayda Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Karaada açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen bölgeye gitti.

Yunanistan unsurlarınca can sallarına bindirilip Türk karasularına geri itilen 8 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Diğer olayda ise Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu, hareketli lastik bot tespit etti.

Durdurulan bot içerisindeki 18 düzensiz göçmen yakalandı. 2 olayda kurtarılarak karaya çıkarılan 26 düzensiz göçmen, Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Hamdi Yörür
 

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