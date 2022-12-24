Bodrum'da 32 göçmen kurtarıldı, 23 göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında yasadışı yollarla yurtdışına çıkmaya çalışan bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere gitti. Sahil Güvenlik Botu (KB-35) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 23 düzensiz göçmen yakalandı. Diğer olayda ise Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-302) tarafından kurtarıldı.

Hamdi Yörür - Eren Ayhan



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