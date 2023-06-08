Bodrum'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında fiber karinalı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere hareket etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4302) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak içerisindeki 8 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Hamdi Yörür - Eren Ayhan

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