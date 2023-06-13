Bodrum'da 86 düzensiz göçmen yakalandı: 2 gözaltı

Bodrum açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere hareket etti. İtalya rotası üzerinde tespit edilen hareketli yelkenli tekne durdurularak içerisindeki 86 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Sahil Güvenlik Botu (TCSG-31) tarafından karaya çıkarılan göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi ile ilgili adli süreç başlatıldı.

Hamdi Yörür - Eren Ayhan

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