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Bodrum'da bayram nüfusu 1 milyona aştı, sahiller doldu taştı

Bodrum'da bayram nüfusu 1 milyona aştı, sahiller doldu taştı
Bodrum'da bayram nüfusu 1 milyona aştı, sahiller doldu taştı

Bodrum'da nüfus Kurban Bayramı tatili için gelen vatandaşlarla birlikte 1 milyona ulaştı, sahiller tıklım tıklım doldu. Bodrum yarımadasına 5 günde yaklaşık 200 bin araç girişi kaydedilirken, Bodrum yılın en yoğun günlerini yaşamaya başladı.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasının ardından Bodrum'a yerli turist akını yaşandı. Bayramın 2. günün itibariyle otel doluluk oranları yüzde 95'e ulaştı. İlçeye giren araç sayısının ise yaklaşık 200 bin olduğu belirtilirken; eğlence mekanlarından sahillere, alışveriş merkezlerinden gezilip görülecek yerlere kadar Bodrum, yılın en yoğun günlerini yaşamaya başladı. Havaların da ısınmasıyla tatilcilerin denize akın ettiği bodrumda deniz ve sahiller serinlemek isteyenlerin akınına uğradı.

Eren Ayhan - Hamdi Yörür

 

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